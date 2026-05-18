Sun Chang: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sun Chang gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 407,00 KRW gegenüber -289,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Sun Chang mit einem Umsatz von insgesamt 50,63 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 28,66 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at