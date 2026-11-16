Sun Chang öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sun Chang hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 145,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 7,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,41 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 65,97 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at