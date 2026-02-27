27.02.2026 06:31:29

Sun Chang stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sun Chang äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 294,80 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sun Chang ein Ergebnis je Aktie von -324,000 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sun Chang in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 57,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 89,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 288,290 KRW. Im Vorjahr waren -1304,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 339,34 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 272,40 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen