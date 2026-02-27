Sun Chang stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sun Chang äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 294,80 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sun Chang ein Ergebnis je Aktie von -324,000 KRW vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sun Chang in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 35,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 57,79 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 89,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 288,290 KRW. Im Vorjahr waren -1304,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 339,34 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 272,40 Milliarden KRW.

