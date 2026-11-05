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05.11.2026 17:00:02
Sun Communities: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, Sun Communities (NYSE:SUI) announced core funds from operations (FFO), a metric that measures real estate cash flow, of $2.35 per share.
That result topped guidance as executive decisions to sell noncore assets reshaped the business.
Long-term investors gain clarity when a management team cuts complexity to protect core pricing power.
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