Sun Communities: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sun Communities hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,770 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 515,2 Millionen USD, gegenüber 750,1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,32 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 10,84 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,31 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 28,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at