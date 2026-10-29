Sun Communities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sun Communities hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sun Communities 559,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 698,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at