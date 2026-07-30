Sun Communities stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sun Communities hat am 27.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8,08 USD gegenüber 10,02 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 484,6 Millionen USD, gegenüber 633,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 23,47 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at