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30.04.2026 06:31:29
Sun Communities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Sun Communities hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Sun Communities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 510,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 473,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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