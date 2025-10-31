Sun Country Airlines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sun Country Airlines hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent auf 255,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 249,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at