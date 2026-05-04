Sun Country Airlines präsentierte Quartalsergebnisse

Sun Country Airlines hat am 01.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 338,4 Millionen USD gegenüber 326,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at