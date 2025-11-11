Sun Frontier Fudousan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sun Frontier Fudousan hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 103,34 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52,39 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sun Frontier Fudousan 30,91 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at