Sun Frontier Fudousan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sun Frontier Fudousan hat am 10.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 44,75 JPY gegenüber 25,90 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 136,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,45 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 245,50 JPY gegenüber 238,97 JPY im Vorjahr.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 79,87 Milliarden JPY – eine Minderung um 3,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 82,78 Milliarden JPY eingefahren.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 232,70 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 84,00 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at