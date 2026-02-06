Sun Frontier Fudousan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sun Frontier Fudousan hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 29,70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 70,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,91 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 23,72 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at