Sun Frontier Fudousan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sun Frontier Fudousan präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 111,92 JPY gegenüber 103,34 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 48,30 Milliarden JPY gegenüber 30,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at