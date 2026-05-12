Sun Frontier Fudousan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sun Frontier Fudousan präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 112,75 JPY gegenüber 129,85 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 38,94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 42,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 327,76 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 291,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sun Frontier Fudousan im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116,08 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 103,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at