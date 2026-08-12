SUN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SUN hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 69,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 79,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SUN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,58 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at