SUN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SUN hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 120,11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8,72 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,12 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 38,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at