Sun Life Financial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sun Life Financial gab am 10.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 CAD, nach 1,47 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,03 CAD. Im Vorjahr hatte Sun Life Financial 5,49 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 31,70 Prozent auf 43,34 Milliarden CAD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 29,60 Milliarden CAD gelegen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,10 CAD ausgegangen, während der Umsatz auf 29,60 Milliarden CAD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at