Sun Life Financial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sun Life Financial hat am 09.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,69 CAD. Im letzten Jahr hatte Sun Life Financial einen Gewinn von 1,53 CAD je Aktie eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,27 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Sun Life Financial ein EPS von 6,03 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at