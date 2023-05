Sun Life Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sun Life Financial gab am 12.05.2023 die Zahlen für das am 31.03.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

Sun Life Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,52 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,44 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at