Sun Life Financial legte Quartalsergebnis vor

Sun Life Financial hat am 05.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,97 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 12,42 Milliarden CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,33 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at