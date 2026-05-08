Sun Life Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sun Life Financial präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sun Life Financial ein EPS von 1,62 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,86 Milliarden CAD – das entspricht einem Minus von 21,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,35 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at