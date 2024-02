Sun Life Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sun Life Financial hat am 08.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Sun Life Financial 1,69 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen EPS wurden 6,36 CAD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sun Life Financial 6,27 CAD je Aktie eingenommen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,25 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 12,74 Milliarden CAD ausgegeben.

Redaktion finanzen.at