Sun Life Financial Aktie

WKN: 936039 / ISIN: CA8667961053

02.12.2025 02:25:03

Sun Life Financial To Issue C$1 Bln Series 2025-2 Subordinated Debentures Due 2040

(RTTNews) - Sun Life Financial Inc. (SLF, SLF.TO) announced that it intends to issue in C$1 billion principal amount of Series 2025-2 Subordinated Unsecured 4.56% Fixed/Floating Debentures due 2040. The offering is expected to close on December 3, 2025.

The company said it will use net proceeds for general corporate purposes, which may include supporting the acquisition of the Company's remaining interests in the SLC Management affiliates BentallGreenOak and Crescent Capital Group LP, investments in subsidiaries, repayment of indebtedness and other strategic investments.

Nachrichten zu Sun Life Financial Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Sun Life Financial Inc.mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Sun Life Financial Inc. 49,60 -0,80% Sun Life Financial Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

