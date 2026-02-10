SUN LIFE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SUN LIFE hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,72 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 32,20 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,75 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,53 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at