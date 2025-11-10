SUN LIFE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SUN LIFE hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 25,29 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,18 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat SUN LIFE im vergangenen Quartal 3,44 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SUN LIFE 3,27 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at