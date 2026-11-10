SUN LIFE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SUN LIFE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 17,34 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,40 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,44 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at