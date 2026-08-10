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10.08.2026 06:31:29
SUN LIFE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SUN LIFE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 17,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SUN LIFE 26,73 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,43 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,35 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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