Sun Life Financial Aktie

Sun Life Financial ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936039 / ISIN: CA8667961053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.11.2026 00:26:04

Sun Life Q3 Profit Falls 29%

(RTTNews) - Sun Life Financial Inc. (SLF), a Canadian-based international financial services group, on Wednesday reported a 29% decline in third-quarter net income.

Net income attributable to common shareholders fell to C$785 million from C$1.106 billion in the year-ago quarter. Earnings per share declined to C$1.40 from C$1.97.

Underlying net income increased to C$1.146 billion from C$1.047 billion, while underlying earnings per share rose to C$2.05 from C$1.86.

The decline in reported earnings reflected unfavorable interest rate impacts, acquisition and restructuring charges, primarily related to the integration of GreenOak subsidiaries and the Bell Partners acquisition, and the absence of a prior-year gain from increased ownership in Bowtie.

By business segment, underlying net income rose 6% in Canada to C$422 million, 32% in the U.S. to US$141 million and 7% in Asia to C$226 million. Sun Life Asset Management reported underlying net income of US$297 million, up 6%.

Separately, Sun Life increased its quarterly common share dividend to C$1.00 per share from C$0.96.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sun Life Financial Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Sun Life Financial Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sun Life Financial Inc. 72,86 1,62% Sun Life Financial Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Schwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen