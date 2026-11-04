Sun Life Financial Aktie
WKN: 936039 / ISIN: CA8667961053
|
05.11.2026 00:26:04
Sun Life Q3 Profit Falls 29%
(RTTNews) - Sun Life Financial Inc. (SLF), a Canadian-based international financial services group, on Wednesday reported a 29% decline in third-quarter net income.
Net income attributable to common shareholders fell to C$785 million from C$1.106 billion in the year-ago quarter. Earnings per share declined to C$1.40 from C$1.97.
Underlying net income increased to C$1.146 billion from C$1.047 billion, while underlying earnings per share rose to C$2.05 from C$1.86.
The decline in reported earnings reflected unfavorable interest rate impacts, acquisition and restructuring charges, primarily related to the integration of GreenOak subsidiaries and the Bell Partners acquisition, and the absence of a prior-year gain from increased ownership in Bowtie.
By business segment, underlying net income rose 6% in Canada to C$422 million, 32% in the U.S. to US$141 million and 7% in Asia to C$226 million. Sun Life Asset Management reported underlying net income of US$297 million, up 6%.
Separately, Sun Life increased its quarterly common share dividend to C$1.00 per share from C$0.96.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sun Life Financial Inc.
|
03.11.26
|Ausblick: Sun Life Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Sun Life Financial vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Sun Life Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Sun Life Financial Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sun Life Financial Inc.
|72,86
|1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.