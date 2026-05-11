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11.05.2026 06:31:29
SUN LIFE stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
SUN LIFE lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 22,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 53,36 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,70 Prozent auf 3,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SUN LIFE 3,79 Milliarden JPY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 101,21 JPY beziffert, während im Vorjahr 136,44 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahr hat SUN LIFE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,15 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 13,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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