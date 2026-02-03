Sun Messe gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sun Messe hat am 02.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,10 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sun Messe 9,88 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 4,28 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at