Sun Messe öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sun Messe hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Sun Messe hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -7,120 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,69 Prozent auf 3,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at