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05.08.2026 06:31:29
Sun Messe stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sun Messe stellte am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,17 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 15,34 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Sun Messe mit einem Umsatz von insgesamt 4,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,49 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,98 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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