Sun öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sun hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,06 JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sun mit einem Umsatz von insgesamt 3,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at