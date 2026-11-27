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27.11.2026 06:31:29
Sun Peak Metals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sun Peak Metals gab am 25.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sun Peak Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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