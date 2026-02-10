Sun Pharma Advanced Research Company hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sun Pharma Advanced Research Company hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,48 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sun Pharma Advanced Research Company ein EPS von -2,450 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sun Pharma Advanced Research Company mit einem Umsatz von insgesamt 84,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 43,33 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at