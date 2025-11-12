Sun Pharma Advanced Research Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sun Pharma Advanced Research Company hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,34 INR gegenüber -3,310 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Sun Pharma Advanced Research Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 38,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at