Sun Pharma Advanced Research Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sun Pharma Advanced Research Company hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,600 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 314,11 Prozent auf 399,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at