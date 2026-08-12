|
12.08.2026 06:31:29
Sun Pharma Advanced Research Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sun Pharma Advanced Research Company hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,64 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,600 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 314,11 Prozent auf 399,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt tritt auf der Stelle. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.