Sun Pharma Advanced Research Company präsentierte Quartalsergebnisse

Sun Pharma Advanced Research Company äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 54,27 INR. Im letzten Jahr hatte Sun Pharma Advanced Research Company einen Gewinn von -1,840 INR je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Sun Pharma Advanced Research Company 18,53 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6715,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 271,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 47,86 INR gegenüber -10,550 INR im Vorjahr.

Sun Pharma Advanced Research Company hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 18,79 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2518,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 717,66 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at