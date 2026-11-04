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04.11.2026 06:31:28
Sun Pharma Advanced Research Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sun Pharma Advanced Research Company stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Sun Pharma Advanced Research Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,75 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,340 INR je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 300,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sun Pharma Advanced Research Company 78,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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