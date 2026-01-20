|
20.01.2026 16:31:55
Sun Pharma Eyes Organon In What Could Be India Pharma's Biggest Cross-Border Deal: Report
India-based Sun Pharmaceutical Industries Ltd is reportedly evaluating a potential acquisition of Organon & Co (NYSE:OGN), a U.S.-based women's healthcare company.If it goes through, the deal that could become the largest cross-border transaction ever by an Indian drugmaker, according to people familiar with the matter, as cited by The Economic Times.Sun Pharmaceutical has submitted a non-binding all-cash bid and arranged $10–14 billion in acquisition financing.Why It MattersIf completed, the transaction—valued at about $10 billion including debt—would be Sun Pharma's largest acquisition to date and its most ambitious overseas expansion since the Ranbaxy deal, significantly strengthening its presence in women's health biopharma and biosimilars.One source described the possible deal as "transformative," saying it would significantly bolster Sun Pharma's presence in the U.S. market, highlighted News18.People cited by ET said Sun Pharma has engaged a European bank as an adviser, which is preparing a financial proposal for Organon's board. Talks are still at a preliminary stage, ...Full story available on Benzinga.comWeiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
