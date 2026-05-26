Sun Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YGWC / ISIN: INE044A01036
|
26.05.2026 15:44:22
Sun Pharma To Present Long-Term Follow-up Data On UNLOXCYT
(RTTNews) - Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) said it will share updated results from the locally advanced cutaneous squamous cell carcinoma expansion cohort from the CK-301-101 trial of UNLOXCYT At the ASCO 2026 Annual Meeting. In the investigator-reviewed data, 64 patients with laCSCC received =1 dose of UNLOXCYT. Patients received a median of 29 doses over a median treatment duration of 60 weeks. The objective response rate was 50%, including 27% complete responses and 23% partial responses. Over a median follow-up of 31 months, responses were durable and the median duration of response was not yet reached.
UNLOXCYT is indicated for the treatment of adults with metastatic cutaneous squamous cell carcinoma or locally advanced CSCC who are not candidates for curative surgery or curative radiation.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sun Pharmaceutical
|
22.05.26
|Ausblick: Sun Pharmaceutical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Milliarden-Übernahme im Pharmasektor: Sun Pharmaceutical greift nach Organon (finanzen.at)
|
30.01.26
|Ausblick: Sun Pharmaceutical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Sun Pharmaceutical
Aktien in diesem Artikel
|Sun Pharmaceutical
|1 841,20
|-0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.