Sun Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sun Pharmaceutical hat am 31.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 12,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sun Pharmaceutical 9,50 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 153,00 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 12,54 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 154,49 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at