Sun Pharmaceutical: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sun Pharmaceutical lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,30 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,00 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,12 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 129,59 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 11,22 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 145,38 Milliarden INR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 47,80 INR. Im letzten Jahr hatte Sun Pharmaceutical einen Gewinn von 45,60 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 584,62 Milliarden INR, während im Vorjahr 521,53 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 49,91 INR und einen Umsatz von 582,14 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at