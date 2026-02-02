Sun Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sun Pharmaceutical äußerte sich am 31.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,00 INR. Im Vorjahresviertel waren 12,10 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 155,21 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 136,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at