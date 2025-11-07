|
Sun Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sun Pharmaceutical stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 13,00 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sun Pharmaceutical 12,70 INR je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent auf 144,78 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 132,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 12,49 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 142,61 Milliarden INR geschätzt.
