International Aktie

International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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17.06.2026 08:30:00

Sun PhuQuoc Airways announces ambitious international expansion, aims for 200 aircraft by 2035

The full service carrier targets new routes to South Korea, China, Thailand, Russia, Mongolia, Kazakhstan in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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