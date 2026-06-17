International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
17.06.2026 08:30:00
Sun PhuQuoc Airways announces ambitious international expansion, aims for 200 aircraft by 2035
The carrier aims to fly new routes to South Korea, China, Thailand, Russia, Mongolia, Kazakhstan in 2026Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!