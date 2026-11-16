SUN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SUN hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 484,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SUN ein Ergebnis je Aktie von 120,11 JPY vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,53 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,12 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at