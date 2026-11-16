Sun präsentierte Quartalsergebnisse

Sun veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 10,37 JPY. Im letzten Jahr hatte Sun einen Gewinn von 10,06 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Sun 4,65 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at